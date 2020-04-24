76 сотрудников ПНТЗ «изолировали» в пассажирских вагонах на территории предприятия

Сотрудников ПНТЗ начали заселять в пассажирские вагоны, которые стоят прямо на территории предприятия. По информации источника «Нового Дня», речь идет о цехе № 23, который еще называют «Железный Озон 32». Возле него на путях стоят 5 вагонов с логотипами РЖД. В них, по данным от собеседника агентства, заезжают на 10-дневную самоизоляцию сотрудники новотрубного завода, которые ездят на работу из ближайших населенных пунктов. Среди «счастливчиков» сотрудники из ремонтных бригад и инженеры. Они приехали сегодня на ПНТЗ, взяв с собой сумки с вещами.

В пресс-службе ПНТЗ «Новому Дню» подтвердили информацию о том, что на предприятии действительно поселили в пассажирские вагоны работников. «Данная мера временная и направлена, прежде всего, на обеспечение безопасности здоровья работников, которые приезжают на работу из соседних населенных пунктов. В режим самоизоляции переведены 76 сотрудников электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» – ключевого подразделения предприятия, которое полностью обеспечивает сырьевую безопасность производств бесшовных труб», – сообщают «Новому дню» в пресс-службе ПНТЗ.

Размещение сотрудников произошло по их согласию после подписания допсоглашения к трудовому договору. Также на предприятии подтвердили, что в основном на территории завода остались жить иногородние, но к ним присоединились руководители и инженерно-технические работники цеха, живущие в Первоуральске.

Об этих вагонах сообщается и на сайте «Трубник online», который является медиаплатформой группы ЧТПЗ: в апреле на территории Первоуральского новотрубного и Челябинского трубопрокатного заводов появились два состава, которые предназначены для проживания сотрудников. Один из них на ПНТЗ, он состоит из 10 вагонов, в которых могут разместиться 430 человек. «В каждом купе есть розетки и вай-фай, для «жильцов» предусмотрено посещение библиотеки, фитнес-зала и комнаты отдыха. А трехразовое горячее питание и вовсе делает проживание похожим на санаторий – такой, какой вообще может быть в условиях распространения коронавируса, когда настоящие санатории и фитнес-центры закрыты», – пишет издание.

Первоуральск, Владислав Тринько

Первоуральск. Другие новости 24.04.20

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