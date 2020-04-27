Свердловская и Челябинская области стали лидерами в УрФО по внутрибольничным очагам Covid-19

Случаи внутрибольничного распространения коронавируса нового типа особенно опасны, так из из-за них целые больницы, в некоторых малых городах – единственные, выбывают из процесса оказания медицинской помощи населению. Между тем на Урале уже 23 таких очага, больше всего – в Челябинской и Свердловской областях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре полпредства, об этом заявил сегодня на окружном заседании по Covid-19 полпред президента Николай Цуканов. Он отметил, что, по данным региональных управлений Роспотребназдора, по состоянию на 26 апреля в УрФО зарегистрировано 23 очага внутрибольничного распространения новой коронавирусной инфекции во всех регионах, кроме ХМАО-Югры. Больше всего таких очагов зарегистрировано в Челябинской и Свердловской областях, 10 и 5 соответственно.

«Таким образом, у нас выбывают целые больницы из оказания медицинской помощи. А в случае небольших городов жители вообще могут лишиться возможности получения необходимой медицинской помощи из-за закрытия единственной больницы на карантин, – подчеркнул полпред. – По данным управлений Роспотребнадзора, в регионах основной причиной возникновения очага является «занос» инфекции. Однако в случае больших очагов имеет место распространения инфекции внутри больницы. В связи с этим необходимо обратить внимание на обеспечение средствами индивидуальной защиты не только больниц, которые работают с инфекционными пациентами, но и всех медицинских учреждений».

Николай Цуканов добавил, что любой пациент, который поступает для оказания экстренной медицинской помощи, должен рассматриваться как потенциальный источник коронавирусной инфекции. Несмотря на наличие профильных инфекционных больниц, вероятность поступления пациентов с Covid-19 в обычные стационары очень высока.

«Даже непрофильные инфекционные стационары должны максимально ограничить любые контакты среди медицинского персонала, в том числе перемещение врачей между отделениями во избежание заноса коронавирусной инфекции. Наша задача – сделать так, чтобы потери были минимальными. Отделения должны быть разобщены: никакого посещения врачами других профильных отделений. Полнейшая изоляция и понятная маршрутизация. Необходимо обеспечить медперсоналу самый высокий уровень защиты», – резюмировал полпред.

Напомним, в конце прошлой недели на карантин закрылся стационар Екатеринбургской ЦГБ № 3 на улице Братьев Быковых, после того, как у одного пациента заподозрили коронавирус. Больного перевели в инфекционное отделение 40-й больницы. Сейчас отделение больницы не принимает пациентов. На какой срок введены ограничения, в штабе не уточнили. Ранее стало известно, что помимо вспышки коронавируса в горбольнице № 1, единичные случаи заражения пациентов и медперсонала фиксировались в больницах № 40, № 20, № 14, в Уральском институте кардиологии и «Новой больнице» в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Челябинск, Евгения Вирачева

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