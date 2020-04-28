Сотрудников и пациентов кардиоцентра проверили на коронавирус – в стационаре восемь человек с положительным тестом

В Екатеринбурге одним из медучреждений, где начались заражения, связанные со вспышкой в ЦГКБ № 1, стал Уральский институт кардиологии. Как сообщил его директор Ян Габинский, все пациенты и медперсонал кардиоцентра – более 350 человек – обследованы на коронавирус. «Те из них, чей первый тест показал положительный результат, – восемь человек – изолированы, находятся под медицинским наблюдением в условиях стационара и получают всю необходимую медицинскую помощь. Институт возобновит работу после завершения всех противоэпидемических мероприятий. Ожидается, что это произойдет в начале мая», – сообщил он «Новому Дню».

Напомним, еще 12 апреля в кардиоцентр перевели трех пациентов из городской больницы № 1. Всем троим требовались операции. На момент перевода признаков респираторных заболеваний у них не было. «Сначала у пациента кардиоцентра, а затем и у переведенного из городской больницы появились признаки ОРВИ. Сейчас оба переведены в инфекционное отделение Верхнепышминской больницы, где они будут обследованы на коронавирус», – сообщал ранее губернатор Евгений Куйвашев.

При этом еще в конце прошлой недели сотрудники кардиоцентра сообщали, что не весь медперсонал протестирован – пробы, по словам собеседников «Нового Дня», брали только у тех, кто непосредственно работал в отделении, в котором обнаружили зараженных пациентов. Однако сейчас те же сотрудники института подтвердили, что пробы все же взяли, но пока не все результаты готовы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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