На предпринимателя, раздававшего продукты многодетным, пожаловались в прокуратуру и Роспотребнадзор

В городе Арамили местный предприниматель Павел Авакян собрал 11 продуктовых наборов и развез их местным многодетным семьям, чтобы помочь им. Про акцию написали местная газета и местный паблик во «ВКонтакте». На фото к материалу мужчина был без маски, что, видимо, не понравилось какому-то человеку, и он пожаловался на предпринимателя в надзорные органы. Авакяна навестили сотрудники Роспотребнадзора, о чем рассказал он сам.

«Этот персонаж обратился в прокуратуру – почему на момент раздачи я был без маски на фотографиях. Хотел бы ответить таким людям: люди, семьи сейчас находятся в крайне тяжелом положении. Они не сегодня и не вчера в это положение вступили и до коронавируса они нуждались в поддержке. Безработица повысилась. Это наиболее уязвимая часть населения, которая стоит на краю пропасти. Поэтому я и принял решение частично забрать хлеб у своей семьи и дать тем, кому это сейчас нужно для выживания. И в дальнейшем после коронавируса эта проблема не исчезнет – поэтому у меня просьба, помогите своим соседям. Маску и на прошлой раздаче я носил. Просто мне дверь в маске бы никто не открыл. Люди боятся сейчас все друг друга. Я снимал маску – они узнавали меня и открывали мне», – объяснил сам Авакян.

Арамиль, Екатерина Норсеева

Арамиль. Другие новости 28.04.20

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