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Вторник, 28 апреля 2020, 10:56 мск

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Депутаты задумались о введении дневного «тихого часа» и штрафах для нарушителей

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина считает, что в регионе возможно введение дневных «часов тишины» с наказанием для тех, кто в это время будет шуметь.

Как сообщили РИА «Новый День» в заксо, в режиме самоизоляции семьи с маленькими детьми ощущают проблемы из-за дневной активности соседей и просят помощи у региональных властей. В заксо не исключают принятия поправок в областной закон об административных нарушениях, где будет прописано понятие дневных «часов тишины».

«Мониторинг законодательства показывает, что ряд субъектов Российской Федерации установили ответственность за нарушение режима тишины в период с 13 до 15 часов в региональных законах об административных правонарушениях. Такие субъекты, как Москва, Севастополь, Московская, Омская, Орловская области, Республика Коми приняли специальные региональные законы об обеспечении тишины и покоя граждан. Депутаты законодательного собрания готовы рассмотреть введение в Свердловской области дневного режима тишины и покоя граждан», – заявила Бабушкина.

Напомним, в соответствии с действующей статьей регионального закона нарушение тишины и покоя граждан (в ночное время) влечет наложение административного штрафа на гражданина в размере от 500 до 2000 рублей, на должностных лиц – от 1000 до 5000 рублей, на юридических лиц – от 3000 до 7000 рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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