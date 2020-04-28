«Танцуем дома», – театр «Провинциальные танцы» предлагает отметить День танца онлайн

Завтра во всем мире отмечается День танца. В прошлые годы в Екатеринбурге театр «Провинциальные танцы» устраивал в этот день красивые представления в разных точках города. В новых условиях праздник предлагают отметить онлайн: театр собрал более 60 роликов от танцовщиков разных направлений. А вечером покажут редкий фильм.

Как рассказали в пресс-службе театра «Провинциальные танцы», во флешмобе «Танцуем дома» могут поучаствовать все желающие, выложив в соцсети хоум-видео с танцем под хештегом #dance_day. Также можно прислать свое видео непосредственно работникам театра на почту: ekadance@mail.ru.

А на сайте театра уже начали публиковать видеоролики, которые записали профессиональные танцоры: бывшие артисты «Провинциальных танцев», детские танцевальные коллективы.

«Многие творческие проекты в России объединены в 2020-м темой Года народного творчества, эта же тема стала основной и для флешмоба, – рассказали в театре. – За последние 10 дней пришло больше 60 видеороликов: от детских танцевальных коллективов из Екатеринбурга и области, от хореографов и танцовщиков из разных стран и городов. Некоторые смонтировали целые мини-фильмы, где разные участники изолированно танцуют под одну и ту же музыкальную композицию или представляют фрагменты разных национальных танцев. Ролики можно посмотреть на сайте «Провинциальных танцев». Сегодня и завтра мы будет добавлять новые».

Непосредственно 29 апреля на сайте театра будет выложена редкая видеозапись: первый документальный фильм о российском современном танце «Три камаринских» (режиссер Дм. Булныгин, 44 мин). Его героями стали хореографы Татьяна Баганова, Ольга Пона и Александр Пепеляев и их танцевальные компании. Это размышления о музыке, языке танца, успехе и творчестве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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