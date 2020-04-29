Главный санврач призвал на праздники уехать из города

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских считает, что тем екатеринбуржцам, у кого есть дачи и загородные дома, имеет смыл уехать туда на все майские праздники, при этом желательно использовать личный автотранспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Дмитрий Козловских заявил на брифинге по итогам оперативного штаба. Он также заявил, что Свердловская область еще даже не приблизилась к пику заболеваемости, что видно по ежедневному существенному приросту последних дней. Поэтому, уехав за город, не нужно встречаться ни с друзьями, ни дальними родственниками, ни с соседями по даче, максимально ограничить контакты. «250 случаев заражения коронавирусом из 629 – контактные, после общения с близкими», – подчеркнул он.

Тем, кому ехать некуда, Козловских посоветовал как можно меньше пользоваться общественным транспортом. Если же обойтись без этого невозможно, то хотя бы не лезть в переполненные автобусы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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