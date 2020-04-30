российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 апреля 2020, 16:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Власти Североуральска просят губернатора закрыть въезд в город

Власти Североуральска, где пока нет ни одного случая коронавируса, попросили губернатора закрыть въезд на территорию муниципалитета. «Администрацией Североуральского городского округа в адрес губернатора Свердловской области направлено письмо с предложением ограничить въезд на территорию Североуральского городского округа. На данный момент ответа не получено», – сообщает городской оперштаб.

По состоянию на 29 апреля в Североуральске под наблюдением находились 26 человек, на сегодняшний день в городе нет ни одного подтвержденного случая Covid-19. Однако заболевшие коронавирусом есть в соседних городах: один в Краснотурьинске и семеро в Серове.

Дозвониться до администрации Североуральска не удалось. «Новый День» запросил информацию о решении губернатора в региональном оперштабе, издание опубликует ответ, как только он будет получен.

Североуральск, Елена Иванова

Североуральск. Другие новости 30.04.20

«Во время первой стрельбы я спал», – обитатели СНТ «Волна» рассказали о ночной операции ФСБ (ФОТО, ВИДЕО). / В случае невыхода на плато по Covid-19 к 12 мая комитеты заксо будут заседать дистанционно. / «Монстрация-2020» пройдет онлайн. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

В случае невыхода на плато по Covid-19 к 12 мая комитеты заксо будут заседать дистанционно

«Монстрация-2020» пройдет онлайн

«Этот лайфхак не работает»: в Москве оштрафованы водители за использование образца пропуска

Большинство россиян в этом году собираются в отпуск за рубеж

Загородные лагеря могут сделать закрытыми: сотрудников не будут выпускать, а родителей – впускать

Майские праздники в Москве: объявлены «парковочные каникулы»

Эксперты о планах по спасению российской экономики: «Придется отменять выходные и праздники»

Самоизоляция убьет в России две трети ресторанов и кафе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Самоизоляция,