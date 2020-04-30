Власти Североуральска просят губернатора закрыть въезд в город

Власти Североуральска, где пока нет ни одного случая коронавируса, попросили губернатора закрыть въезд на территорию муниципалитета. «Администрацией Североуральского городского округа в адрес губернатора Свердловской области направлено письмо с предложением ограничить въезд на территорию Североуральского городского округа. На данный момент ответа не получено», – сообщает городской оперштаб.

По состоянию на 29 апреля в Североуральске под наблюдением находились 26 человек, на сегодняшний день в городе нет ни одного подтвержденного случая Covid-19. Однако заболевшие коронавирусом есть в соседних городах: один в Краснотурьинске и семеро в Серове.

Дозвониться до администрации Североуральска не удалось. «Новый День» запросил информацию о решении губернатора в региональном оперштабе, издание опубликует ответ, как только он будет получен.

Североуральск, Елена Иванова

Североуральск. Другие новости 30.04.20

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