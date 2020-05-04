На Среднем Урале ещё 53 человека подхватили Covid-19

За последние сутки в Свердловской области подтвердилось 53 случая коронавируса. Заболевание обнаружили у жителей Екатеринбурга, Березовского, Верхней Туры, Нижнего Тагила, Заречного, Ивделя, Карпинска, Кушвы, Первоуральска, Полевского.

Таким образом, в регионе всего было зафиксировано 1144 случая. По данным регионального оперштаба, врачи оценивают состояние 22 госпитализированных как тяжелое, 62 как средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Выписано 6 пациентов. На Урале врачи вылечили уже 166 человек.

В стране зарегистрировано 145 268 заболевания в 85 регионах. За сутки зафиксировано 76 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1 356 человек.

Екатеринбург, Елена Иванова

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