«Уральские авиалинии» рассказали, из каких стран вывозили россиян в разгар пандемии Covid-19

«Уральские авиалинии» за апрель специальными рейсами вывезли из России более тысячи иностранцев и вернули на родину около 2 тысяч россиян. Большинство вывозных рейсов выполнено из Таиланда, Индии, Турции и ОАЭ.

«2 990 пассажиров вывезено специальными рейсами авиакомпании в апреле. Специальные рейсы выполняются для того, чтобы помочь соотечественникам вернуться в Россию из-за рубежа, а иностранным гражданам выехать из РФ. По итогам апреля, авиакомпания выполнила 18 эвакуационных рейсов», – рассказали в пресс-службе УА.

Большинство вывозных рейсов выполнено из Таиланда, Индии, Турции и ОАЭ. Россиян возвращали в Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Самару, Тюмень, Ростов, Красноярск и Кемерово. Всего домой вернулись 1 944 россиянина, в другие страны улетели 1 046 иностранных граждан.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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