Опубликованы новые данные по Covid-19 на Среднем Урале. Есть умершие

В Свердловской области за сутки подтвердилось еще 76 случаев коронавируса. Таким образом, диагноз подтвердился всего в 1 353 случаях. Инфекция лабораторно подтверждена у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Первоуральска, Режевского городского округа, Артемовского, Красноуфимска, Рефтинского, Верхней Пышмы, Тавды, Камышлова, Байкаловского района, Ирбита и Арамили.

Как сообщили в оперштабе, в регионе от заболевания скончались два человека. Теперь в области трое погибших от инфекции. Что касается тех, кто находится на лечении, – состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 06.05.20

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