На 100 тысяч свердловчан приходится 31 больной коронавирусом: рейтинг регионов

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 1 353 случая коронавируса – это самый большой показатель среди регионов УрФО и среди всех субъектов страны. В перерасчете на 100 тысяч населения показатель Среднего Урала составил 31,28 – регион оказался в середняках и в целом по стране, и в сравнении с соседями.

В УрФО самый высокий показатель распространенности коронавируса в ЯНАО – 171,76. В Тюменской области и в ХМАО – по 43,90 и 32,45. Челябинск выглядит лучше Свердловской области – 23,25 случаев на 100 тысяч. Лучше всего ситуация в Курганской области – 6,62.

В общем рейтинге регионов России Свердловская область на 59-м месте. Лидер по количеству заболеваний на 100 тысяч населения – Москва, 687,43. Все очень плохо также в Мурманской и Московской областях – по 296,86 и 221,10. В 16 регионах показатель распространения более ста: это Ингушетия, Северная Осетия, ЯНАО, Калужская область, Калмыкия, Мордовия, Рязанская область, Марий Эл, Брянская область, Камчатка, Санкт-Петербург, Орловская область, Кабардино-Балкария, Ненецкий АО, Нижегородская и Курская области. И только в пяти регионах цифра меньше десяти: кроме Курганской области это Крым, Сахалинская, Кемеровская и Иркутская области.

Данные рассчитаны с помощью сервиса Yandex DataLens

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.20

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