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Среда, 6 мая 2020, 14:44 мск

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Глава Роспотребнадзора: заразиться Covid-19 можно от соседа по подъезду

В Свердловской области не было зарегистрировано случаев заражения коронавирусом через предметы, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. Тем не менее, есть опасность, что жители могут подхватить инфекцию от соседа по лестничной клетке.

«Мы фиксировали единичные случаи, когда распространение [инфекции] шло по подъезду. Проживающие в соседних квартирах, даже в соседних подъездах, получали заболевание. Но тут надо разбираться, не было ли контакта, о котором люди могут просто не сообщить. Тем не менее, задача по обработке подъездов ставится перед управляющими компаниями. Если в подъезде зарегистрирован больной, то работу по заключительной дезинфекции берет на себя Роспотребнадзор», – рассказал главный санитарный врач области.

Он также подчеркнул, что сейчас в регионе большинство очагов локализовано и угрозы распространения Covid-19 нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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