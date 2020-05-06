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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Среда, 6 мая 2020, 15:01 мск

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Глава Роспотребнадзора объяснил, как формируется статистика смертности от коронавируса

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских объяснил, как формируется статистика летальных исходов от коронавируса. Напомним, на 6 мая в регионе официально зарегистрировано три смерти от Covid-19.

«В каждом конкретном случае причину летального исхода устанавливает специальная медицинская комиссия. Есть ситуации, и они сейчас активно разбираются, когда действительно человек умирал, и у него в легких были обнаружены характерные изменения от коронавирусной пневмонии. Также были факты, когда вскрытие показывало иные причины смерти, а вирус, хоть и присутствовал в организме, еще не сформировал угрозу», – сообщил Козловских.

Накануне руководитель горздрава Екатеринбурга Денис Демидов в интервью Е1.ru сообщил, что с начала пандемии только в уральской столице умерли семь пациентов, инфицированных Covid-19. Но эти случаи не попали в официальную статистику, так как было решено, что коронавирус не был причиной смерти пациентов. По словам Демидова, все умершие страдали тяжелыми хроническими заболеваниями, и коронавирус мог усугубить течение болезни. Одной из умерших было 92 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.20

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