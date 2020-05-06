124 медика заразились коронавирусом в Свердловской области

В Свердловской области на 6 мая коронавирус выявлен у 124 медицинских работника из разных больниц. Это 9% от общего числа заболевших в регионе, сообщил на брифинге главный санитарный врач области Дмитрий Козловских. Отметим, что еще неделю диагноз Covid-19 был поставлен 71 медику.

«Есть ряд очагов [в медицинских учреждениях], где-то более крупные, где-то менее крупные. Большинство очагов сейчас локализованы, распространения инфекции там нет. Основная задача на сегодня – сделать так, чтобы очаги больше не появлялись, и не распространялись. Это главная задача», – подчеркнул глава регионального Роспотребнадзора.

Напомним, самая крупная вспышка коронавируса случилась в ЦГБ № 1 в Екатеринбурге, где заболели свыше ста человек. Случаи заражения также фиксировались на станции скорой помощи, в кардиоцентре, «Новой больнице», в ЦГБ № 40, № 20, № 14, № 3 и других учреждениях.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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