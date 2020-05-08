Снова всплеск: за сутки подтверждено 155 новых случаев заражения Covid-19

За последние сутки в Свердловской области подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе, лабораторно подтвержден диагноз у жителей Екатеринбурга (+114 человек), Нижнего Тагила, Арамильского городского округа, Богдановича, Асбеста, Каменска-Уральского, Алапаевска, Артемовского, Ирбита, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Туринского городского округа, Белоярского городского округа, Рефтинского. В статистику также вошел один случай заболевания жителя другого региона РФ. Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 1 584 случаев новой коронавирусной инфекции.

Врачи оценивают состояние 14 пациентов как тяжелое, 34 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Выписано 49 человек – всего уральские больницы покинули уже 292 выздоровевших.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.05.20

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