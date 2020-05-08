Вдову ветерана ВОВ с коронавирусом увезли на скорой из больницы и высадили под окнами дома

В редакцию «Нового Дня» обратилась жительница Екатеринбурга Наталья – ее бабушку, 90-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны, по ее словам, «выбросили» под окнами своего дома – еще вчера она находилась в больнице, где ей поставили диагноз «коронавирус нового типа». Мария Ивановна проходила лечение в госпитале ветеранов войн – вчера ее должны были выписать, однако у пожилой женщины подтвердился диагноз Covid-19. «Вызвали скорую и перевели в больницу № 6, по приказу минздрава, пациенты с коронавирусом должны быть переведены только в специализированное отделение. Дальнейшая ее судьба мне неизвестна», – сказал «Новому Дню» руководитель госпиталя Олег Забродин.

В свою очередь в ЦГКБ № 6 Екатеринбурга агентству подтвердили, что такая пациентка действительно поступала – однако на рентгенографии у нее заподозрили пневмонию. В больнице нет аппарата КТ, чтобы установить окончательный диагноз, а с воспалениями легких коронавирусной этиологии работает ЦГКБ № 24 – туда Марию Ивановну перевезли из шестой больницы на скорой.

Что было дальше – неизвестно, однако сегодня утром она оказалась под окнами собственного дома. Женщина живет на Уралмаше. «Я вышла на балкон – я тут не живу, я к бабушке зашла, мне страшно представить, что меня могло бы не быть здесь. Вижу – какая-то женщина на клумбе сидит, а к ней подходит другая и ведет ее к подъезду», – рассказала Наталья.

Когда та подошла ближе, она узнала в ней свою бабушку. «Когда до меня дошло, что это она – мне дурно стало. У нее коронавирус подтвержденный, что она тут делает? Я вчера звонила в госпиталь – я должна была ее забирать, ее выписать должны были, сегодня мне должны были сообщить, куда ее переводят», – поделилась внучка Марии Ивановны.

По словам Натальи, у ее бабушки было разбито лицо. «Соседка рассказала, что около половины девятого утра ее привезли на скорой и высадили. А у бабушки деменция. Она упала на лестнице, видимо, – вот эта женщина из соседнего дома и увидела это и пошла ей помогать», – рассказала Наталья.

Она сразу же вызвала скорую. Приехавшие медики забрали у внучки все документы, которые были при бабушке, включая паспорт, полис и выписку – но из ЦГКБ № 24, а не из шестой больницы. Также у пожилой женщины были при себе томограмма и справка от врачей о том, что у нее двусторонняя пневмония. «Я бросилась везде звонить, позвонила в госпиталь, мне сказали, что бабушку перевели в шестую вчера в два часа дня, а томография в 24-й была сделана около 11 часов ночи. Где она была все это время, что делала, как оказалась у дома – я ничего не понимаю, мне никто ничего не говорит», – сказала внучка Марии Ивановны.

«Новый День» обратился за комментариями в управление здравоохранения Екатеринбурга – пока информации о том, что произошло с пожилой женщиной и почему она оказалась под окнами своего дома, хотя должна находиться в больнице, нет.

В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что сейчас Мария Ивановна находится в Верхнепышминской больнице – там ей оказывается вся необходимая медпомощь.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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