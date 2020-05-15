Уральский иммунолог объяснил, почему половина зараженных коронавирусом не имеет симптомов

Президент Российского научного общества иммунологов, академик УрО РАН Валерий Черешнев рассказал, от чего зависит переносимость инфекции Covid-19 у зараженных людей. Как ранее отмечалось, в Свердловской области выявляется до 50% инфицированных без проявления характерных симптомов – температуры, кашля, насморка, затрудненного дыхания.

Ученый сообщил, что огромную роль играет индивидуальная иммунная реакция на вирус. «У всех разная переносимость. Вот весной цветет береза, и до 15% жителей страдают от аллергии к пыльце. У них есть чувствительные рецепторы, а других нет. Почему так происходит? Такова конституция, иммунная система. Человек со многим контактирует, но что-то гасит врожденный иммунитет, а на другое возникает чувствительность. Потому что изменена иммунологическая реактивность. На нее влияет питание, лекарства, внешняя антропогенная нагрузка. Еще 40 лет назад я, когда читал лекции студентам, говорил, что по аллергии можно судить о благополучии стран. Чем выше экономическое развитие, тем больше аллергиков. В 50-е годы в мире было до 20% аллергиков, а совсем скоро 50% заболеваний будут аллергической природы. В Свердловской области мы уже подходим к 30%, по регионам России ниже 25% нигде уже нет», – пояснил Валерий Черешнев на пресс-конференции в ТАСС.

При этом он отметил, что чем больше переболевших людей в социуме, тем слабее становится вирус. По его словам, сейчас уже видно, что смертность от коронавируса пошла на спад. В Китае сейчас возникают только локальные вспышки инфекции – у тех людей, кто не заразился зимой и весной. Ученый напомнил, что люди уже встречались со схожими вирусами. Речь идет о SARS-CoV, возбудителе атипичной пневмонии, который возник в Китае в 2002 году, и MERS-CoV, который распространился в Саудовской Аравии в 2012 году.

«Тогда вспышки удалось быстро купировать. Но если бы вакцину доработали еще в 2000-х годах, она была бы эффективна и для нового коронавируса SARS-CoV-2, поскольку генетический код вируса во многом схож. Сейчас коронавирусом занялись очень плотно, на исследования выделяется много денег. Но в мире еще огромное количество неизвестных нам вирусов, так что предстоит очень много работы», – отметил Валерий Черешнев.

Академик считает, что заболеваемость Covid-19 в России достигла плато, и сейчас уже можно постепенно снимать карантинные ограничения, но не все. Меры предосторожности должны соблюдаться до окончания пандемии во всем мире, так как есть риск второй и третий волны инфекции. По словам Черешнева, ученые до сих пор не определились, как распространяется коронавирус. Сначала считалось, что инфекция передается только воздушно-капельным путем, позднее было заявлено, что контактно-бытовым, то есть через грязные руки. Поэтому и идут споры, нужно ли носить маски. В первом случае распространения маски нужны только больным людям, во втором – маски приучают людей не трогать лицо и не заносить инфекцию через слизистые.

«Если все пойдет по классическому пути, и коронавирус окажется респираторной инфекцией, то после пандемии он станет сезонным, то есть будет активен в период с января по февраль. А летом, когда стоит теплая погода, он ослабнет. Но это не исключает локальные вспышки, так как есть еще не переболевшие люди», – пояснил ученый.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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