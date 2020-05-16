В Свердловской области еще 105 человек заболели коронавирусом

В Свердловской области зафиксировано 105 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки 78 человек выздоровели. Один пациент с диагнозом Covid-19 скончался. Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в области теперь шесть человек. Смертельные случаи регистрируются последние три дня.

Среди заболевших – жители Екатеринбурга (+67), Артемовского, Белоярского городских округов, Верхней Пышмы, Верхотурья, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Верх-Нейвинского, Сухого Лога, Ирбита и Ирбитского района, Рефтинского, Серовского городского округа, Уральского. Также в статистику включены два случая заболевания жителями других регионов страны.

Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжелое, 44-х – как средней тяжести, остальных как удовлетворительное.

Всего в регионе зафиксирован 2 571 случай коронавируса. Уральские врачи вылечили 704 человека.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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