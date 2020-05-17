Снова рост: на Среднем Урале 160 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки выявлено 160 новых случаев коронавируса. Тест обнаружил Covid-19 у жителей Екатеринбурга (+114), Арамильского и Белоярского городских округов, Березовского, Ирбита, Полевского, Режа, Сысертского городского округа, Первоуральска, Талицы, Асбеста, Камышлова, Туринского городского округа, Артемовского, Верхней Пышмы и Новоуральска.

По информации регионального оперативного штаба, состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 88 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале составило 2 731. Сегодня из больниц были выписаны еще 30 человек. Всего выздоровели 734 пациента.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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