Еще 130 случаев коронавируса подтвердили на Среднем Урале

В Свердловской области за последние сутки подтвердили 130 случаев коронавируса. Из больниц выписано 39 человек. Скончавшихся за этот день нет. По данным регионального оперштаба, состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 99 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Выписано 39 человек.

Большинство заболевших из Екатеринбурга (+87), также вирус подтвердили у жителей Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Среднеуральска, Сысертского и Тугулымского городских округов и у двух жителей других регионов РФ.

Всего в области зарегистрирован 2 861 случай, умерли 6 человек.

Екатеринбург, Елена Иванова

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