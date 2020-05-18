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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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NewDayNews.ru

Понедельник, 18 мая 2020, 12:14 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге семеро сотрудников скорой помощи заразились Covid-19

В Екатеринбурге выявлено семь случаев заражения коронавирусом среди сотрудников подстанции № 3 скорой медицинской помощи. Об этом сообщает оперативный штаб. По имеющимся данным, инфицированные были незамедлительно изолированы. Также был определен их круг контактов, эти люди также помещены под медицинское наблюдение. По данным источника «Нового Дня», порядка 20 контактных лиц с подстанции отправлены домой на больничный.

Оперштаб передает, что несмотря на эти обстоятельства, подстанция продолжает работать в штатном режиме с соблюдением всех норм безопасности. В бригадах на сегодняшний день трудятся 110 человек.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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