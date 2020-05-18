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Понедельник, 18 мая 2020, 15:21 мск

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Назван самый болеющий коронавирусом регион УрФО

Эксперты информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России обнародовали статистику заболеваемости Covid-19 в УрФО на 18 мая. Речь идет о числе зараженных на каждые 100 тысяч населения.

На первом месте по-прежнему ЯНАО. На Ямале показатель заболеваемости составляет 325,3 на 100 тысяч, неделей ранее он был меньше – 230,6 на 100 тысяч. «Коэффициент увеличился и в остальных регионах УрФО. В Тюменской области он равен 79,4 (неделю назад – 55,9) , в ХМАО – 75,9 (неделю назад – 47,1), в Свердловской области 66,1 (неделю назад – 45,1), в Челябинской области – 47,4 (неделю назад – 32,0). Самый маленький коэффициент в Курганской области. Сейчас он равен 14 на 100 тысяч населения, неделю назад показатель составлял 9,3 на 100 тысяч», – уточнили в ИЦК.

В центре пояснили «Новому Дню», что для методики расчета берутся данные обо всех выявленных с момента начала распространения заболевания случаях в регионах – без учета выздоровевших. Средний показатель по всем регионам России – 198 на 100 тысяч населения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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