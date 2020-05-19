Пересторонин: ни одно промышленное предприятие не закрывалось на карантин по Covid-19

В Свердловской области не было ни одного случая закрытия на карантин по коронавирусу промышленных предприятий или отдельных цехов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на пресс-конференции областной министр промышленности Сергей Пересторонин. «Это скорее вопрос к Роспотребнадзору, но вчера на заседании оперативного штаба главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских доложил, что его специалисты проверили более 35% промышленных предприятий, которые не прекращали свою деятельность. Есть ряд нарушений, но по причине заражения сотрудников коронавирусом ни одно предприятие не закрывалось», – заявил он.

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