Раз в 11 дней на Урале удваивается число заболевших коронавирусом

Аналитики Информационного центра по мониторингу ситуации с распространением коронавируса изучили скорость прироста новых случаев. Речь идет о так называемом показателе удвоения. «Чем меньше эта цифра, тем более стихийно распространяется вирус», – пояснили «Новому Дню» в ИЦК.

В Свердловской области число заболевших удваивается раз в 11 дней. Неделей ранее скорость распространения коронавируса была выше – число увеличивалось вдвое раз в восемь дней.

Напомним, по данным на 19 мая, на Среднем Урале зарегистрировано 2 999 случаев заражения. Неделей ранее, 12 мая, было 2163 случая, а еще неделей раньше, 5 мая, было 1 277 случаев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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