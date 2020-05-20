В Свердловской области зарегистрирована восьмая смерть коронавируса. Covid-19 добрался до Гарей

В Свердловской области за минувшие сутки умер еще один пациент с Covid-19, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Новых заболевших – 135 человек. Всего с начала распространения инфекции в регионе заразились 3134 человека. «У жителей Екатеринбурга 88 случаев, также случаи заражения есть в Арамильском городском округе, Артемовском, Белоярском городском округе, Березовском, Верхней Пышме, Ирбите, Каменске-Уральском, Качканаре, Краснотурьинске, Красноуральске, Красноуфимском районе, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Полевском, Реже, Серовском городском округе, Гарях, Сухом Логу, Сысертском городском округе», – сказали в оперштабе региона.

Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, 109 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

За сутки выписаны из больниц 73 пациента. Число выздоровевших – 890.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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