В перепрофилированных под Covid-19 больницах лечить пациентов с коронавирусом будут психиатры и гинекологи

В Свердловской области медучреждения, перепрофилированные для лечения больных с коронавирусом средней степени тяжести и пневмониями, готовятся принимать пациентов. Их в списке минздрава Свердловской области 18. Это и городские больницы, и профильные медучреждения для лечения только определенных болезней или патологий. В числе последних, например, НИИ ОММ, Свердловская областная психиатрическая больница, областная наркологическая больница, психоневрологический госпиталь ветеранов войн и так далее. В последнем, как сообщил накануне «Новому Дню» главврач медучреждения Олег Забродин, заполнены все 264 койки для пациентов с коронавирусом и пневмонией, предусмотренные указом минздрава, теперь предполагается развернуть еще 260.

Кроме того, что уже и в этих медучреждениях стали заполняться места пациентами с Covid-19, есть и другой беспокоящий факт. В узкопрофильных учреждениях работают врачи, специализирующиеся на лечении пациентов не со среднетяжелыми коронавирусными инфекциями и пневмониями, а с совершенно другими заболеваниями.

Как сообщил «Новому Дню» главврач СОКПБ Олег Сердюк, в его медучреждении есть инфекционист – областная психиатрическая больница довольно крупное медучреждение. Однако не все узкопрофильные лечебницы могут похвастаться тем же.

Будут ли командированы в перепрофилируемые учреждения инфекционисты из других больниц, «Новый День» попросил рассказать у представителей оперативного штаба Свердловской области. «Текущая потребность в медицинских кадрах в больницах, уже отведенных для работы с Covid, в 685 врачей обеспечена полностью, часть персонала находится в резерве. Медицинские организации, на базе которых организуется такая работа, также на данный момент укомплектованы соответствующим персоналом в достаточном объеме. При необходимости будет производиться перераспределение медработников», – сказали там.

Однако в самих медучреждениях говорят, что по факту инфекционистов нет или мало, а «укомплектование» происходило за счет того, что весь медперсонал прошел специально разработанный 36-часовой курс по специфике лечения пациентов с диагнозом Covid-19.

Добавим, что ознакомиться с последней версией методических рекомендаций Минздрава РФ могут не только врачи или средний медперсонал – 165-страничный документ опубликован на сайте ведомства в редакции (шестой по счету) от 28 апреля 2020 года.

На вчерашнем брифинге по итогам оперштаба вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что пока в регионе достаточно коек в медучреждениях – дополнительных мест не требуется. «Койки на «Экспо» пока законсервированы, нам хватает и того, что есть. Заканчивается монтаж в одном из павильонов мобильного госпиталя с реанимационным койками – их будет 20. И 30 обычных коек. Это будет подспорье. Потом его передадут Центру медицины катастроф», – сказал Креков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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