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Пятница, 22 мая 2020, 09:53 мск

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Пациенты с коронавирусом лежат в коридорах больницы – в палате нет мест

Фото из архива

В Екатеринбурге в одной из «ковидных» больниц – ЦГКБ № 24 – койки для пациентов установлены не только в палатах, но и в коридорах. Фотографии, которые прислали больные, накануне опубликовал портал е1. Сообщалось, что пациенты лежат и в коридорах, потому что в палатах в медучреждении не хватает мест.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга, в коридоре находятся вновь поступившие пациенты.

«Процесс госпитализаций и выписок происходит практически постоянно. Поэтому не исключены случаи, когда одни пациенты ложатся в больницу, другие еще не покинули медицинское учреждение. Чтобы процесс оказания помощи не прерывался, руководством больницы было принято решение об организации дополнительных коек в коридоре. По мере освобождения палат пациенты переводятся туда. Это временная мера, никак не влияющая на объем и качество лечения», – заверили в горздраве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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