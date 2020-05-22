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Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк заразился коронавирусом

Павел Погребняк. Фото пресс-службы ФК «Урал»

Футболист Павел Погребняк, который выступает за ФК «Урал», получил положительный результат теста на Covid-19. Исследование на коронавирус прошли все игроки и персонал команды.

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, тест Погребняка был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, и специалисты подтвердили наличие инфекции в организме нападающего.

«Заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме. Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», – добавили в клубе.

Отмечается, что у остальных игроков и штаба команды тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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