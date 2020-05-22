Прирост новых случаев коронавируса в Свердловской области – 40% за неделю

Аналитики информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России подсчитали скорость прироста Covid-19. В Свердловской области показатель составил 40% за неделю или 977 случаев.

«Среди регионов Урала Свердловская область традиционно находится на первом месте по общему числу заболевших – 3 443 человека за весь период. Однако только на четвертом по темпам прироста», – уточнили в ИЦК.

Отметим, что самый высокий прирост в УрФО демонстрирует Курганская область, там показатель за неделю – 64% (за семь дней выявлено 66 случаев), а самый низкий – в Тюменской области, всего 26%, за последнюю неделю там заболели 274 человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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