«Уральские авиалинии» показали, как обрабатывают самолеты (ФОТО)

Авиакомпания «Уральские авиалинии» показала, как обрабатывают каждый самолет. В них проводится регулярная влажная уборка всего салона с использованием дезинфицирующих средств. Дезинфекторы тщательно моют каждый подлокотник и столик в спинке кресла, шторки и внутренние стекла иллюминаторов и чистят кресла.

Директор авиационного технического центра Игорь Поддубный рассказал, что в салоны самолета поступает воздух, который чище, чем требуют, например, нормативы медучреждений. «Часть воздуха, порядка 60%, для кондиционирования поступает из компрессоров двигателей с температурой 150-200 градусов по Цельсию, что уже является гарантией абсолютного отсутствия в нем вирусов или бактерий. 40% воздуха принудительно циркулирует через систему рециркуляции, в которой установлены фильтры HEPA, показавшие на испытаниях европейской медицинской ассоциации эффективность очистки от вирусов 99,99%», – сказал он, уточнив, что воздух в салоне распределяется зонально и не перетекает по нему, обновляясь каждые 3 минуты.

Отметим, что в отчете, подготовленном на основе обширного обзора научной и экспертной оценки медицинскими консультантами IATA и группой медицинских директоров десяти крупнейших компаний, а также отчетности 70 авиакомпаний, не было зарегистрировано ни одного случая передачи Covid-19 в полете от пассажира пассажиру.

Екатеринбург, Елена Сычева

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