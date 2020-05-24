В Свердловской области еще 90 человек подхватили коронавирус. Есть умершие

В Свердловской области за последние сутки подтвердили 90 случаев коронавируса – это минимальный прирост за последнюю неделю. Но в регионе снова есть умершие от заболевания – по данным ИЦК, скончались два человека. Таким образом число умерших увеличилось до 16 человек. Из больниц выписано 19 человек.



Всего в Свердловской области зарегистрировано 3 704 случаев коронавируса.

Екатеринбург, Елена Иванова

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