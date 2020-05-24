В свердловском оперштабе рассказали, жители каких городов заболели коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал данные о муниципалитетах Свердловской области, где выявили коронавирус за последние сутки. Самый большой прирост – плюс 48 человек – в Екатеринбурге.

Вирус также выявили у жителей Арамильского городского округа, Кушвы, Первоуральска, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Верхотурья, Невьянска и Краснотурьинска.

Сегодня, напомним, стало известно о еще 90 заболевших, их уже 3704. Вирус распространился практически по всей территории региона, к этому моменту его нет только в Гаринском, Сосьвинском городских округах и Слободо-Туринском муниципальном районе.

«Состояние 18 больных, в данный момент проходяших лечение в стационарах региона, оценивается как тяжелое, – они находятся на аппаратах ИВЛ, 39 – в реанимационно-анестезиологических отделениях, общее же число пациентов в тяжелом состоянии составляет 49. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ № 40 Екатеринбурга и больницы других муниципалитетов региона, – 115. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в оперштабе. Скончались 16 человек, из них десять – на этой неделе.

Екатеринбург, Елена Иванова

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