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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Воскресенье, 31 мая 2020, 10:48 мск

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В Свердловской области – 265 новых случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Общее число зараженных – 5 449 человек.

Как и вчера, скончался один человек. Число умерших с начала пандемии достигло 27. Из больниц региона выписан еще 31 человек, всего с начала пандемии – 2073.

По сообщению регионального штаба, состояние 67 госпитализированных оценивается как тяжелое, 55 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 29 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов – 249. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.


Екатеринбург, Евгения Вирачева


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