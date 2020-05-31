В Каменске-Уральском на карантин по Covid-19 закрыт дом со 180 жильцами

В Каменске-Уральском зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. В бывшем общежитии, а теперь жилом доме коридорного типа, выявлено четверо зараженных.

Пресс-секретарь администрации города Елена Шеремет сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что у всех контактных возьмут пробы на Covid-19. Дом по адресу: Заводской проезд, 3, в котором проживает около 180 человек, закрыт на карантин – на протяжении 14 дней жильцы не смогут выходить на улицу.

Волонтеры уже пришли на помощь и начали доставлять людям продукты питания. Снаружи дежурит наряд полиции. «Работы стражам порядка хватает», – отмечает Шеремет.

Каменск-Уральский, Евгения Вирачева

Каменск-Уральский. Другие новости 31.05.20

В Екатеринбург привезли ещё 80 китайских аппаратов ИВЛ. / В Свердловской области – 265 новых случаев Covid-19. / «Здесь не тюрьма», – митрополит предложил скандальному схиигумену Сергию либо покаяться, либо порвать с РПЦ (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»