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Воскресенье, 31 мая 2020, 16:40 мск

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В Каменске-Уральском на карантин по Covid-19 закрыт дом со 180 жильцами

В Каменске-Уральском зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. В бывшем общежитии, а теперь жилом доме коридорного типа, выявлено четверо зараженных.

Пресс-секретарь администрации города Елена Шеремет сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что у всех контактных возьмут пробы на Covid-19. Дом по адресу: Заводской проезд, 3, в котором проживает около 180 человек, закрыт на карантин – на протяжении 14 дней жильцы не смогут выходить на улицу.

Волонтеры уже пришли на помощь и начали доставлять людям продукты питания. Снаружи дежурит наряд полиции. «Работы стражам порядка хватает», – отмечает Шеремет.

Каменск-Уральский, Евгения Вирачева

Каменск-Уральский. Другие новости 31.05.20

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,