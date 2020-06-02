«Простаивать все равно дороже», – торговые центры тратят миллионы на санитарные меры, чтобы получить разрешение на открытие (ФОТО, ВИДЕО)

Торговые центры в Свердловской области не работают уже более двух месяцев. Условием для открытия бизнеса стала санитарная декларация, проект которой губернатор Евгений Куйвашев опубликовал на днях. Как выяснил «Новый День», владельцы ТЦ готовы идти на дополнительные миллионные расходы, лишь бы заполучить покупателей, так как простой огромных площадей обходится существенно дороже.

Как будут работать торговые центры

«Я не думаю, что будут какие-то трудности с выполнением требований санитарной декларации. Этот документ должны заполнить все арендаторы – от магазинов до маленьких киосков, – рассказал управляющий ТРЦ «Радуга Парк» Тарас Табаков. – Мы начали готовиться к этому еще до закрытия торгового центра. Поставили 15 санитайзеров, сейчас закупили еще 30 штук. К ним ведут яркие указатели, так что посетитель просто не может пройти мимо них. Сотрудники управляющей компании, клининговой службы, охраны получат средства защиты. Будет уходить порядка тысячи масок в день. Мы уже составили для себя так называемый бюджет открытия. Дезинфекция, маски, растворы, бесконтактный замер температуры, разделители и указатели будут стоить нам около 3 миллионов рублей. Мы ждем только решения губернатора».

Собеседник агентства указал, что пока есть только одна проблема – как поступать с посетителями, которые не хотят надевать маску. Охранники ТЦ в этом случае могут только уговаривать нарушителей. «Сейчас мы ведем переговоры с правоохранительными органами, чтобы они нам помогали в таких ситуациях», – добавил Тарас Табаков.

«Требования Роспотребнадзора были известны с апреля, поэтому с заполнением декларации нет сложностей. Исполнение санитарных требований заложено в текущих затратах наших торговых центров, исполнение их несложно, и мы заинтересованы открыть торговые центры с выполнением всех требований, чем продолжать простаивать, так как это существенно дороже», – рассказал «Новому Дню» Илья Клюжин, представитель компании «Малышева, 73» (собственник «Гринвича» и «Пассажа»).

По его словам, отрегулировать поток посетителей будет достаточно просто, а расстояние в 1,5 метра можно выдержать в любой точке «Гринвича», «Пассажа» и магазина «Гипербола».

Предупреждения о соблюдении социальной дистанции будут размещены на всех подходах к лифтам, эскалаторам и лестницах. Сотрудники ТЦ будут следить за соблюдением плотности трафика. Кроме того, у каждого магазина появится крупная табличка о максимально допустимом количестве покупателей, исходя из расчетов площади помещения. В галереях убраны все посадочные места для ожидания, то есть просто посидеть на лавочке или диване в торговом центре не получиться до снятия всех ограничений, отметил собеседник агентства.

«Открытие торгового центра, такого как «Гринвич», с точки зрения безопасности гораздо рациональнее, чем открытие магазина «у дома» или на улице, потому что именно в крупных торговых центрах есть возможность регулировать трафик, используя большие площади в галереях, используя десятки входов и выходов, организуя сквозное движение. Это не один вход и выход, не одна касса, как в магазине малого формата. Тем более, сформировав потребность в покупках, посетителю проще и безопаснее сходить один раз в торговый центр, чем обходить несколько магазинов малых форматов, каждый раз сталкиваясь с большим количеством людей», – считает Илья Клюжин.

В ТРЦ «Мега» тоже приняли все меры предосторожности. «Мы следуем всем требованиям органов государственной власти для обеспечения безопасного пребывания в «Меге» в этот период. Например, увеличена частота и интенсивность дезинфекций мест общественного пользования, на территории торгового центра нанесена специальная разметка для соблюдения рекомендованной дистанции 1,5 м. Мы чаще дезинфицируем места общего пользования, проводим очистку системы кондиционирования воздуха, а также установили дополнительные дезинфицирующие средства для рук. В настоящее время преждевременно оценивать затраты на эти меры – часть из них реализуется уже несколько месяцев, с 28 марта», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ТРЦ.

Чтобы выполнить пункт о контроле потока посетителей, в «Меге» будут использовать систему подсчета людей в режиме реального времени. На входе покупателей попросят надеть маску. Тех, кто отказался, просто не пустят в торговый центр.

Впрочем, представители других екатеринбургских торговых центров неофициально рассказали, что не совсем понимают, что нужно делать с санитарной декларацией. «Предписания по дезинфекции помещений и масочному режиму все давно выполняют. Получается, теперь нужно наклеить на двери каждого арендатора этот документ, и, видимо, ждать какой-то инспекции. При этом сама декларация еще не утверждена», – отмечают собеседники агентства.

Ранее свердловские власти заявили, что санитарная декларация для бизнеса является «публичным обязательством» руководителя предприятия, который берет на себя ответственность за безопасность сотрудников и клиентов. Постепенное снятие ограничений будет сопровождаться ужесточением контроля. При этом новые правила для бизнеса будут действовать достаточно долгое время. «Они будут действовать до того момента, пока не появится вакцина, применительная к промышленному производству и массовой вакцинации. По той информации, которая есть, это где-то к осени. До этих пор все формы безопасности в декларации должны действовать», – заявил вице-губернатор Павел Креков.

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