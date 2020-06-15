«Может, военные помогут», – во сколько обойдется голосование во дворах, никто не знает

В Екатеринбурге до сих пор неизвестна сумма, которую придется потратить городу на обустройство пунктов голосования на придомовых территориях.

Как рассказал «Новому Дню» член горизбиркома Илья Захаров, эти и другие организационные вопросы будут обсуждаться сегодня по итогам проведенного в субботу эксперимента. Тогда во дворе дома № 32 на улице Мехренцева в микрорайоне Академическом сотрудники УИК № 2638 развернули мобильный пункт голосования для жителей этого и других близлежащих домов. Илья Захаров отметил, что самой затратной статьей расходов станет покупка или аренда навесов и тентов. Возможно, удастся договориться с какой-нибудь организацией, которая предоставит их бесплатно.

Причиной, по которой решено разместить пункты для голосования во дворах, Захаров назвал стремление сделать голосование по поправкам в Конституцию максимально комфортным для избирателей. По его мнению, дополнительные возможности помогут повысить явку.

Председатель областного избиркома Владимир Русинов, который сегодня презентовал журналистам типичный стационарный участок, предположил, что помочь с палатками могут военные. Но оценить стоимость обустройства одного дворового пункта он тоже затруднился.

Добавим, все, что касается мобильных пунктов для голосования, будет финансироваться из муниципальных бюджетов, тогда как обустройство стационарных участков будет оплачено из федеральной казны. По словам Русинова, чтобы проголосовать во дворе, гражданину не нужно писать никаких заявлений. В мобильном пункте будет список всех избирателей, проживающих в близлежащих домах. Поэтому будет достаточно просто предъявить паспорт.

По мнению депутата гордумы Константина Киселева, тратить городские деньги на это голосование неразумно. «Я считаю, что даже сами поправки не нужны. Фактически все это затевается только для того, чтобы обеспечить пожизненное правление Путина. Это все не идет на пользу стране. Если есть деньги, то прежде всего нужно направить их на здравоохранение и образование», – считает депутат.

Напомним, ранее глава города Александр Высокинский анонсировал, что голосование пройдет примерно в ста придомовых территориях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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