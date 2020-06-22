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Понедельник, 22 июня 2020, 11:42 мск

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Синоптики рассказали, какой будет погода в неделю голосования по Конституции

Синоптики рассказали о метеоусловиях в Екатеринбурге на ближайшие дни. К началу периода, когда начнется голосование по поправкам в Конституцию РФ, погода на Урале окончательно испортится. «Температура в ближайшие семь-десять суток не войдет в норму и окажется на 2-4 градуса ниже», – прокомментировали в свердловском гидрометцентре.

Так, уже сейчас регион находится под влиянием северо-западных воздушных потоков, несущих воздух с арктического побережья. Сейчас в Екатеринбурге +13 градусов, однако, по информации гидрометцентра России, воздух днем должен прогреться до +17. Во вторник и среду обещают пасмурную погоду с небольшими осадками, но относительно тепло – до +20…+22 градусов.

С четверга, 25 июня, когда откроются участки для голосования, в том числе – палатки во дворах жилых домов, погода резко испортится. Будет дождливо, ветрено, а температура воздуха упадет до +14 градусов. Такая же погода ожидается и в пятницу, 26 июня. В выходные немного потеплеет. По данным российского метеобюро, будет до +17.

Сервис Gismeteo дает еще более пессимистичный прогноз – с четверга столбики термометров не поднимутся выше +12…+13 градусов. Причем такая погода продержится всю неделю голосования. Лишь 1 июля может выглянуть солнце, а воздух – прогреться до +20 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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