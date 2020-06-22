Участковым комиссиям Екатеринбурга придется работать в дождь на улицах

Администрация Екатеринбурга не станет менять планы по организации дворовых участков из-за плохой погоды в дни голосования по Конституции.

Как и предполагалось ранее, члены УИК будут работать по несколько часов в уличных шатрах, несмотря на дождь и ветер. Напомним, по прогнозу метеорологов с 25 по 30 июня температура воздуха будет держаться на уровне +12…+13 градусов. Потеплеет только 1 июля – в заключительный день голосования.

Руководитель аппарата мэрии Илья Захаров сообщил «Новому Дню», что членам УИК будет рекомендовано одеваться теплее в дни работы на улице. А спасать бумажные документы от дождя будут специальные полиэтиленовые пакеты. Других изменений в работе мобильных участков не планируется.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.20

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