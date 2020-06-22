Лидер русских католиков сделал спецзаявление по поправкам в Конституцию

Председатель Конференции католических епископов России, архиепископ Павел Пецци, обратился к гражданам России – католикам по случаю Общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

«Церковь призывает верующих вносить свой вклад в общественное благо в духе правды, справедливости, солидарности и свободы. Катехизис Католической церкви говорит о том, что служение общему благу требует от граждан исполнения их функции в жизни политического сообщества (2239-2240). Призываю всех верующих католиков – граждан Российской Федерации исполнить 1 июля свой гражданский долг и проголосовать в этот день или один из предшествующих ему, согласно тому, что каждому из вас подсказывает совесть», – говорится в заявлении, размещенном на сайте Римско-католической архиепархии в Москве.

Фото: sib-catholic.ru

Москва, Елена Владимирова

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