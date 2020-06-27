В первый день плебисцита на дому проголосовали более 22 тысяч человек

В первый день голосования по поправкам в Конституции, 25 июня, члены участковых избиркомов посетили на дому более 22 тысяч жителей Свердловской области.

«Думаю, цифра еще будет расти, потому что подать такое заявление граждане могут вплоть до 17 часов 1 июля – лично, по телефону, через помощника», – цитирует пресс-служба облизбиркома своего председателя Владимира Русинова.

Голосование на придомовых территориях в четверг прошло в 89 дворах 20 муниципалитетов. Туда пришли более 10 тысяч граждан. В пятницу дворовых площадок было открыто в три раза больше – 264.

Напомним, 25 июня проголосовали 211 084 свердловчанина, или 6,34% избирателей. Данные по пятнице, 26 июня, еще не опубликованы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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