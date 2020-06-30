Администрация Екатеринбурга и муниципальная газета призывают голосовать за поправки. Нарушений в этом не нашли (ФОТО)

В Екатеринбурге за счет бюджета администрации города и подведомственного ей учреждения идет агитация голосовать за поправки, вносимые в Конституцию РФ.

Так, по заказу городского департамента информполитики МАУ «Город» отпечатало 600 тысяч экземпляров брошюр с основными изменениями Конституции. На обложке – указание, как именно должен голосовать человек. Брошюры выдают прямо на избирательных участках. Также МАУ «Город» отпечатал спецвыпуск «Вечернего Екатеринбурга» – на это ушло более 800 тысяч рублей. На страницах этого выпуска депутаты ЕГД объясняют, какие поправки они считают самыми важными, – речь идет о сохранении природного богатства, вере в бога и т.д. Про обнуление сроков Путина никто не говорит. На последней странице газеты колонка с заголовком «Голосуя за поправки в Конституцию, мы можем» – публикуется сводка вносимых изменений в Конституцию, очень, очень выборочная. Альтернативная точка зрения – то есть решение о сохранении действующей Конституции, голосование против поправок – в газете не представлена.

В пресс-службе избиркома Свердловской области отметили, что в Порядке организации общероссийского голосования нет ограничений по призывам голосовать за или против, в том числе нет ограничений для СМИ. Центр общественного наблюдения также отметил, что агитация, в том числе органами власти и подведомственными им учреждениями, не регламентирована.

Напомним, еще до начала голосования в Свердловской области был инцидент, связанный с освещением агитации в СМИ. В редакцию новостного портала «Ревда-инфо» приходили сотрудники полиции и брали объяснение из-за публикации фото агиток, посвященных голосованию по Конституции. Накануне стало известно, что в Архангельской области у депутата отобрали листовки с агитацией против поправок, об этом сообщает "Астраханский листок" со ссылкой на сайт партии «Яблоко». "Фонтанка" сообщает, что в Петербурге на трех активистов составили протоколы по статье 5.12 Административного кодекса «Изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением требований закона в период выборов и референдумов», они печатали агитки против поправок, владельцу типографии пришлось давать пояснения. 19 июня в Москве задержали активистов, которые расклеивали листовки, призывающие голосовать против, информация опубликована на сайте ОВД-инфо. Найти случаи, когда силовики составляли протоколы или просили писать объяснительные за агитацию одобрения поправок, «Новому Дню» не удалось.

Напомним, основной день голосования по будущему Конституции – завтра, 1 июля. За первые пять дней явка по Свердловской области составила 32,42%, по Екатеринбургу – 23,58%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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