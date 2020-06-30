Рестораторов призвали объединяться: «Чего мы молчим? Почему нас держат закрытыми?»

Рестораторов из Екатеринбурга призвали объединиться и потребовать у властей объяснений, почему заведения общепита оказались чуть ли не единственной отраслью, которая до сих пор не может возобновить работу в нормальном режиме. В

Видеообращение к коллегам по ресторанному бизнесу записала хозяйка ресторанов Mio и Metis Лейла Джатдоева. «Господа рестораторы, чего мы молчим? Или у меня одной все так хреново? У меня 53 сотрудника, которым я должна платить зарплату, – и я согласна ее платить, но дайте возможность работать, в конце концов! Открыто все. Открыты бани, открыты фитнес-центры, открыты киоски, магазины. Объясните мне, почему мы молчим? Мы – собственники бизнеса, который изначально стерилен, у нас все условия, необходимые для открытия, действуют с первого дня работы общепита. Чего мы ждем? Мы четвертый месяц сидим. Люди заражаются, выздоравливают, а мы сидим – закрыты только рестораны, ТРЦ и детские сады. Мы с вами кто? Стадо молчаливое? У меня уже нет терпения, нет возможности сидеть и молчать, проходит лето, проходит сезон. Давайте уже писать петицию, открытое письмо на губернатора, на Роспотребнадзор, нечего бояться этих проверок. Мы все переживаем и беспокоимся за наше здоровье, но почему нас держат закрытыми? Мы самый невостребованный бизнес? Мы самый тяжелый бизнес, который несет безумные расходы, бизнес, у которого уже критическая точка невозврата долгов уже есть. Я считаю, что нам нужно подниматься», – сказала она.

Отметим, в понедельник губернатор Евгений Куйвашев в очередной раз продлил на неделю действие ограничений, связанных с коронавирусом, однако ранее он разрешил своими указами проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытых площадках, возобновил работу косметологических и массажных центров, а также фитнес-центров для индивидуальных тренировок, снял ограничения на работу магазинов с площадью до 800 кв. м, объектов культуры, библиотек, автошкол, и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.20

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