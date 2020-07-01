К 15 часам явка в Свердловской области составила 46,12%

В Свердловской области, по данным на 15 часов, свое мнение о поправках, вносимых в Конституцию РФ, выразили 46,12% избирателей. Это меньше, чем во многих других регионах России.

По данным государственной автоматической системы «Выборы», явка в других регионах, где уже известны данные на 15:00, в среднем составляет от 40 до 60 с небольшим процентов. Но есть и регионы-лидеры – например, на Сахалине к 15 часам проголосовали 62,59% избирателей, в Кузбассе – 84,03%, в Тыве – более 92%.

Напомним, в полдень явка составляла 42,3% по области и 33% по Екатеринбургу. Причем в городе показатель был одним из самых низких по региону. Максимальный был в Пелыме – 75,89%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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