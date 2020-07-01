На горячую линию избиркома поступило 267 обращений: спрашивают, где участок и жалуются на отсутствие СИЗ

За сегодняшний день, с момента открытия избирательных участков, на горячую линию областного избиркома поступило 267 обращений от граждан. Многие спрашивают, где находится их участок, можно ли проголосовать дома. Также люди жалуются, что на участках не хватает средств индивидуальной защиты, но такие случаи не нашли подтверждения при проверках.

«Обращений меньше не становится. На данный момент мы получили на горячей линии 267 обращений. 88 – о местонахождении участка, это самая большая категория. 59 обращений – про голосование по месту нахождения. 42 – о возможности проголосовать на дому. Также спрашивают о режиме работы УИКов, – рассказал на брифинге глава областного избиркома Владимир Русинов. – Также жалуются, что члены УИК не соблюдают распоряжения Роспотребнадзора, связанные с санитарно-эпидемиологическими нормами. Но мы проверяли, не подтвердились факты».

Владимир Русинов уточнил, что есть участки, на которых средств индивидуальной защиты было завезено меньше, чем оказалась реальная потребность. Но туда быстро довезли СИЗы с других участков, где посещаемость оказалась минимальной.

Также Русинов пожаловался, что сами участники голосования не хотят надевать маски, хотя и берут их у членов УИК.

«Граждане берут маски, но не хотят надевать. Мы требуем, чтобы безопасность была максимальная и для членов УИК, и для голосующих. Но такие ситуации бывают. Просим, чтобы надели маски», – отметил глава избиркома Свердловской области.

Добавим, что Центр общественного наблюдения тоже принимает жалобы от участников голосования. На данный момент поступило 50 обращений, из них жалоб – 11.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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