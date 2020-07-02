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Четверг, 2 июля 2020, 08:43 мск

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В «красных» зонах проголосовали более 900 больных Covid-19

В Свердловской области проголосовали по поправкам к Конституции 905 человек, госпитализированных с Covid-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня на пресс-конференции председатель облизбиркома Владимир Русинов. По его словам, голосование было организовано в «красных» зонах 16 медицинских учреждений, расположенных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и ряде других городов.

Напомним, ранее «Новый День» писал, что медикам в госпитале ветеранов войн на организацию голосования пациентов (всего в медучреждении находятся 530 человек с Covid-19 и пневмониями) пришлось потратить семь часов. После голосования бюллетени обработали хлорсодержащей жидкостью, а затем высушили и увезли в УИК на хранение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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