российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 июля 2020, 13:48 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Главное, чтобы хуже не стало», – уральцы о результатах голосования по поправкам к Конституции (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы узнать мнение уральцев о предварительных результатах голосования по поправкам, которые теперь будут внесены в Конституцию РФ.

Уральцы высказываются о результатах голосования

Мнения опрошенных разделились: одни полностью поддерживают инициативу руководства страны и выступают за обнуление сроков президента Владимира Путина, поэтому рады результатам. Другие не особо знакомы с поправками, но уверены, что Конституция в них и не нуждалась. А третьи и вовсе считают, что их голос не повлиял на итоговое решение.

Напомним, в Свердловской области за поправки проголосовали 65,99% избирателей, против – 34,94%. Недействительными признаны 1,07% бюллетеней. Общая явка на Среднем Урале составила 51,55%.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

В Екатеринбурге проходит награждение победителей Императорского бала. / Городские против, областные – за. Как проголосовали психбольницы. / Мерзлякова допустила, что выборы могут длиться несколько дней. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Конституционная реформа-2020

«Линейка соскользнула»: глава ЦИК объяснила «протестное голосование» в Коми технической ошибкой

Итоги голосования по конституционной реформе отмены на отдельных участках в шести регионах

Воинская часть, психбольница, аэропорт: 11 УИКов в Екатеринбурге, где проголосовали против поправок

«Результаты свидетельствуют сами за себя»: глава ЦИК подвела итоги голосования по Конституции

Чудо Развожаева, в Севастополе через 12 часов после завершения голосования начала расти явка

Городские против, областные – за. Как проголосовали психбольницы

В Москве явка на голосование по Конституции не дотянула до 56%

Слух дня: на Урале ищут козла отпущения – на нем отыграются за итоги голосования и явку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Выборы, Общество, Политика, Россия, Конституционная реформа-2020,