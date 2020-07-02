«Главное, чтобы хуже не стало», – уральцы о результатах голосования по поправкам к Конституции (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы узнать мнение уральцев о предварительных результатах голосования по поправкам, которые теперь будут внесены в Конституцию РФ.

Уральцы высказываются о результатах голосования

Мнения опрошенных разделились: одни полностью поддерживают инициативу руководства страны и выступают за обнуление сроков президента Владимира Путина, поэтому рады результатам. Другие не особо знакомы с поправками, но уверены, что Конституция в них и не нуждалась. А третьи и вовсе считают, что их голос не повлиял на итоговое решение.

Напомним, в Свердловской области за поправки проголосовали 65,99% избирателей, против – 34,94%. Недействительными признаны 1,07% бюллетеней. Общая явка на Среднем Урале составила 51,55%.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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