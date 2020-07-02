Воинская часть, психбольница, аэропорт: 11 УИКов в Екатеринбурге, где проголосовали против поправок

В Екатеринбурге на 11 УИКах проголосовали против поправок к Конституции.
Рекордсменом стал Ленинский район. Здесь протестное мнение высказали избиратели четырех участков. Максимум показал УИК в Окружном военном клиническом госпитале – 56,78%. Более 50% избирателей поставили отметку «против» в школах №181, № 10 и музыкально-педагогическом колледже. А на участке в противотуберкулезном диспансере голоса разделились ровно пополам.
В Кировском районе против выступили голосующие в гимназии № 108 (50,11 %) и школе № 134 (60,36%).
В Орджоникидзевском районе протестным стал участок в Екатеринбургской психиатрической больнице № 3 – здесь голоса разделились практически поровну, но противников поправок все же оказалось больше – 23 человека, а за их внесение высказались 22 человека. Еще один избиратель испортил бюллетень.
В Верх-Исетском районе в здании библиотеки медуниверситета 50,76% избирателей не поддержали поправки.
В Чкаловском районе почти 54% голосующих в клубе воинской части высказались против. Протестным голосование оказалось также в аэропорту (57,78%) и на ж/д вокзале (60,53%).
Екатеринбург, Светлана Загороднева
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