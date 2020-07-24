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Пятница, 24 июля 2020, 13:40 мск

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В епархии рассказали, как Среднеуральский монастырь вернется в лоно Церкви

В Екатеринбургской епархии прокомментировали решение патриарха Кирилла утвердить вердикт епархиального суда, согласно которому схимонах Сергий (Романов) был лишен священнического сана. Там заявили, что он своевольно удерживает женский монастырь и что законной настоятельницей является игуменья Варвара (Крыгина), назначенная Священным синодом.

«Мы неоднократно отмечали, что восстановление мирной жизни обители возможно лишь с возвращением игуменьи Варвары, для чего схимонаху Сергию необходимо покинуть женский монастырь», – сказали там.

Однако, будут ли предпринимать представители епархии какие-то активные действия, чтобы Сергий покинул обитель, до сих пор неясно. «Мы не сомневаемся, что Среднеуральский монастырь будет возвращен в лоно матери Церкви. Господь обязательно расставит все на свои места, как это бывало неоднократно в истории Русской православной церкви», – сказали там.

Напомним, в отношении Сергия прошло также два суда по административным делам – его признали виновным в распространении фейк-ньюс и разжигании ненависти и вражды. В обоих случаях ему были назначены штрафы, сам схимонах на суды не являлся, его интересы представлял адвокат.

В последних своих проповедях Сергий все чаще обращается напрямую к президенту Владимиру Путину, требуя от того покинуть пост и передать управление страной самому схимонаху. В прокуратуре Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что не собираются проводить проверку по видеозаписи, о которой идет речь.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Дело отца Сергия,