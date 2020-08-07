Второй штраф схимонаха Сергия обжалуют в Свердловском облсуде

Защита схимонаха Сергия (Николая Романова) будет оспаривать второй наложенный на него штраф уже в областном суде.

Напомним, 20 июля городской суд Верхней Пышмы признал Николая Романова виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ. В одной из его проповедей суд увидел признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства. Судьей на процессе был Сергей Анпилогов. Он приговорил схимонаха к штрафу в 18 тысяч рублей. Сам Сергий в суде не появился.

Сегодня в Верхнепышминском горсуде «Новому Дню» сообщили, что жалоба защиты была получена несколько дней назад и уже направлена в Свердловский областной суд для рассмотрения.

Добавим, что апелляцию на первое решение суда относительно Сергия – за фейк-ньюс – должны были рассматривать 3 августа, но он не явился на заседание, и судья перенесла слушание на 17 августа.

Верхняя Пышма, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Верхняя Пышма, Екатеринбург. Другие новости 07.08.20

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